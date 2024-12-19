تقلل من كثافة العظام وتؤدي للسمنة، مضاعفات صحية خطيرة للمشروبات الغازية "الدايت"

على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية والسكر، إلا أن المشروبات الغازية الدايت ليست لها قيمة غذائية، كما تحتوي على محليات صناعية مرتبطة بتأثيرات صحية ضارة.

ففي حين أن المشروبات الغازية الدايت تبدو كبديل صحي ومنعش للمشروبات الغازية السكرية إلا أنها ضارة أكثر بكثير مما يعتقد البعض خاصة إذا كان الشخص يشرب عدة حصص يوميًا.

1. تعطل صحة الأمعاء

تؤثر المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وهو مجتمع البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

وفقًا للباحثين، يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب الصحة، بما في ذلك وظيفة المناعة، وامتصاص العناصر الغذائية، وصحة القلب.

والأسبارتام هو أحد المحليات غير الغذائية الأكثر شيوعًا في الصودا الدايت، ووجدت الدراسات أن الأسبارتام يقلل من إنتاج حمض إيزوبيوتريك، وهو نوع من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي دورًا مهم في الوقاية من الأمراض الالتهابية وتنظيم وزن الجسم.

2. تآكل مينا الأسنان

على الرغم من أن الصودا الدايت لا تحتوي على سكر مثل الصودا العادية، إلا أنها لا تزال شديدة الحموضة.

وجد الباحثون أن الصودا العادية والدايت تؤثر بشكل كبير على خشونة سطح مينا الأسنان، مما يشير إلى أن كليهما يمكن أن يساهم في تآكل الأسنان.

3. تسبب الصداع

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يسبب شرب حصص عديدة من الصودا الدايت يوميًا الصداع، ويكون هذا بسبب بعض المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت، مثل الأسبارتام.

فأشارت إحدى المراجعات إلى أن الأسبارتام يسبب أعراضًا مثل الصداع والصداع النصفي لدى أولئك الذين يتناولوا حبوب الأسبارتام، وخاصةً لدى لمن يعانون من حالات عصبية أو نفسية.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الكافيين، الموجود في بعض المشروبات الغازية الخالية من السكر، يمكن أن يسبب الصداع لنسبة كبيرة من الناس.

4. تقلل من كثافة العظام

تحتوي المشروبات الغازية الخالية من السكر على العديد من المركبات التي قد تؤثر سلبًا على صحة العظام وتؤدي إلى فقدان العظام، فالإفراط في تناول الكافيين وحمض الفوسفوريك الموجودين في الصودا الدايت يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام.

5. خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية

وجدت الدراسات أن تناول المحليات البديلة الاصطناعية بانتظام، والتي توجد في المشروبات الغازية الخالية من السكر، يرتبط بخطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية، ويشمل ذلك عدم تحمل الجلوكوز ومرض السكري من النوع 2.

ويرتبط استهلاك المحليات بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب إذا تركت دون علاج.

6. تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر

يكون للمحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت نفس التأثير على مسار مكافأة الطعام في الدماغ مثل السكر العادي، فوجدت إحدى الدراسات أنها يمكن أن تجعل الطعام أكثر مذاقًا، ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الجوع وتناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المحليات الصناعية أحلى بكثير من السكر العادي، فقد اقترح الباحثون أنها قد تزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر والاعتماد عليه، مما يجعل من الصعب جدًا تقليل تناول الشخص له.

7. زيادة الوزن

وجد العلماء نتائج متباينة حول ما إذا كان شرب الصودا الدايت مرتبطًا بخسارة الوزن برغم ما يروج لها تجاريًا، بل إنها قد تؤدي لنتائج معاكسة تمامًا، فاستهلاك الصودا الدايت المعتاد على المدى الطويل مرتبط بزيادة الدهون في الجسم، بما في ذلك الدهون الحشوية، كما أنه يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة.

8. الإصابة بمرض السكري من النوع 2

على الرغم من أن الصودا الغذائية لا تحتوي على أي سعرات حرارية أو كربوهيدرات، فقد وجدت بعض الأبحاث أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يعد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 والذين يستخدمون المُحليات الصناعية أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين.

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