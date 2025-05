وفد هندي يبحث الاستثمار في خام الفوسفات بالوادي الجديد

استقبل مشروع فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية والمسئول عن استخراج خام الفوسفات بالوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر، اليوم الخميس، وفدا هنديا رفيع المستوى لبحث فرص الاستثمار في خام فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد لزيادة معدلات التصدير وبحث إقامة مشروعات القيمة المضافة من خلال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتعزيز مكانتها في تجمع بريكس، وتنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من ثروات الوطن التعدينية وفي إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والهند.

كان في استقبال الوفد المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر، طارق إمام نائب رئيس الشركة.

مشاركة شركات هندية حكومية في الزيارة

قدّم طارق إمام نائب رئيس شركة فوسفات مصر ترحيبًا خاصًا بممثلي الوفد الهندي، الذين شملوا عددًا من كبار المديرين التنفيذيين من الشركات الهندية الحكومية الكبرى في قطاع الأسمدة والتعدين.

شمل الوفد كلًا من:

• د. راميندرا سينغ (المدير العام) من شركة Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd.

• م. ر. دليب (المدير العام التنفيذي) من شركة The Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.

• م. سانجي دي. بارامبي (نائب المدير العام) من شركة Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.

• م. تشاندريش جاين (مدير تجاري أول) من مجموعة Ostwal Group of Industries.



عرض فوسفات مصر ومواردها التعديني

بدأ المهندس محمد عبدالعظيم حديثه بتقديم عرض شامل عن شركة فوسفات مصر وقدراتها في مجال التعدين، أوضح الدور المحوري للشركة في تطوير صناعة التعدين في مصر، ولفت إلى النجاحات التي حققتها في تصدير خام الفوسفات وفتح أسواق جديدة عالميًا.

كما قدم الجيولوجي الحسين إبراهيم شرحًا مفصلًا عن مواقع تواجد الفوسفات في مختلف مناطق مصر مثل الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية ووادي النيل، حيث أشار إلى مختلف المواقع مثل هضبة أبو طرطور، السباعية، والبحر الأحمر، جرى عرض تفاصيل حول الخصائص الكيميائية للخام، كما تم توضيح معايير البحث والاستكشاف وفقًا للكود العالمي JORC.

تعزيز التعاون في صناعة الأسمدة الفوسفاتية

تواصل النقاش حول زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية لشركة فوسفات مصر، حيث أكد طارق إمام على أهمية مراقبة الجودة من بداية عمليات البحث والاستكشاف وحتى تسليم المنتج للعملاء.

كما جرى التطرق إلى خطط الشركة لتعظيم القيمة المضافة من خلال الدخول في مشروعات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث أكد على أن التعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال يعد أمرًا محوريًا لجذب الاستثمارات في صناعة الأسمدة والتعدين.



مناقشات التعاون مع الشركات الهندية

من جانبه، أعرب ممثلو الوفد الهندي عن استعداد شركاتهم للتعاون مع شركة فوسفات مصر في مجالات متعددة، أبرزت المناقشات إمكانيات التعاون في مجال استيراد الفوسفات الخام، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى اقتراح تحسين جودة بعض الخامات المتواجدة في منطقة أبو طرطور في محافظة الوادي الجديد.



شدد ممثلو الشركات الهندية على أهمية إزالة الشوائب غير المناسبة لعمليات التصنيع بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

التعاون الحكومي – الحكومي وتعزيز الصادرات

في ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين مصر والهند في مجال تصدير الفوسفات الخام. اقترح م. راف برافين سينغ، السكرتير الأول للتجارة والاقتصاد بالسفارة الهندية بالقاهرة، مناقشة سبل تعزيز التعاون الحكومي – الحكومي، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة في مصر، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية من خام الفوسفات إلى الهند.



شراكة استراتيجية في الأفق

من جانبه أكد طارق إمام، نائب رئيس فوسفات مصر، أن اللقاء مع الوفد الهندي خطوة هامة نحو تأسيس شراكة استراتيجية بين شركة فوسفات مصر والشركات الهندية، وهو ما يعكس التزام كلا الجانبين بتحقيق استفادة متبادلة في صناعة الفوسفات والأسمدة.



قال طارق، إنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز مكانته في الأسواق العالمية، كما أن هذه الشراكة تأتي في وقت حاسم حيث تسعى مصر إلى تعزيز دورها في تجمع البريكس، الذي يضم أكبر اقتصادات ناشئة في العالم، ومن خلال تعزيز التعاون مع الهند، يمكن لمصر أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما يعزز موقعها على الساحة الاقتصادية العالمية.

وكان قد استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء الماضي، سى سوشما القائمة بأعمال السفير الهندي بالقاهرة والوفد المرافق لها، والذى يزور مصر حاليًا فى مهمة رسمية بتكليف من الحكومة الهندية ممثلة في وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية لبحث فرص تعميق التعاون مع مصر فى مجال البتروكيماويات والتعدين والأسمدة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المختلفة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة بما يفيد الجانبين.



وأكد ممثلو الشركات الهندية رغبتهم في بحث الفرص الاستثمارية في مصر وإمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الأسمدة الفوسفاتية واليوريا والتعدين وحمض الفوسفوريك وغيرها من المجالات المختلفة، ولفتوا إلى اعتزامهم زيارة منطقة أبو طرطور للاطلاع على امكانيات مشروعات الفوسفات في مصر.

