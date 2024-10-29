رئيس فوسفات مصر: إنتاج 20 ألف طن يوميا لأول مرة في تاريخ الشركة

أشاد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر والعضو المنتدب، بنجاح الشركة في تسجيل أعلى معدلات إنتاج يومي غير مسبوق من خام الفوسفات، محققة 20,340 طنًّا لأول مرة في تاريخها.

وبهذا الرقم، تكون الشركة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، قد تجاوزت المعدلات المعتادة للإنتاج، التي كانت تتراوح بين 15 إلى 19 ألف طن يوميًا، في إنجاز كبير يعكس جهود إدارة الشركة وكفاءتها.

وأعرب المهندس محمد عبد العظيم، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعد خطوة جديدة ومميزة على طريق تعزيز قدرات الشركة الإنتاجية، حيث قال: "هذا الرقم القياسي يأتي نتيجة جهود متواصلة وتخطيط دقيق من فرق العمل المتميزة في الشركة، سنواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاحات لرفع اسم فوسفات مصر عاليًا بين الشركات الرائدة عالميًا."

وأوضح عبد العظيم أن زيادة إنتاج خام الفوسفات يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات كبيرة من العائد الدولاري من خلال التصدير للأسواق العالمية، ما يعزز من مكانة مصر في صناعة الفوسفات عالميًا، ويسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير مورد رئيسي يستخدم في صناعات متعددة مثل الأسمدة والصناعات الكيماوية.

تنمية الأعمال والعقود بشركة فوسفات مصر

ومن جانبه، صرّح طارق إمام، نائب رئيس الشركة لتنمية الأعمال والعقود، قائلًا: "إن تحقيق هذا المستوى القياسي من الإنتاج يأتي تزامنًا مع شهر أكتوبر، شهر الانتصارات، ما يعزز فخرنا بهذا الإنجاز، هذا النجاح هو ثمرة تعاون وتنسيق مستمر بين فرق العمل وقيادات الشركة، وبفضل جهود وإشراف المهندسين في موقع هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد."

كما أشاد اللواء عماد العطار، مستشار الشركة للأمن والعلاقات العامة والحكومية، بدور كوادر الشركة قائلًا: "يعتبر هذا الإنجاز دليلًا على إصرار وجهود جميع العاملين في فوسفات مصر على تحقيق التميز،" وخص بالشكر فريق العمل الميداني بقيادة المهندس ضياء الحق جبريل، مدير عام المناجم بموقع الوادي الجديد، والمهندس ثروت حجاب، مدير الموقع، والمهندس أحمد حسنين، نائب مدير الموقع، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بجهودهم وتفانيهم.

تكريم العاملين بشركة فوسفات مصر

وفي احتفالية مميزة نظمتها الشركة لتكريم العاملين الذين ساهموا في هذا الإنجاز، تم منح المهندس ضياء الحق جبريل ميدالية الإنتاج تقديرًا لدوره البارز في الإشراف على عملية الإنتاج وتحقيق هذا الإنجاز.

ويعد هذا الارتفاع في معدل الإنتاج خطوة هامة لتعزيز وجود فوسفات مصر في الأسواق العالمية، وزيادة صادرات خام الفوسفات، ما يعزز من العوائد الاقتصادية ويدعم التنمية الصناعية في البلاد.

يذكر أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.