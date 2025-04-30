قرارات مصيرية خلال زيارة نائب وزير الصحة للوادي الجديد

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان، في إطار مناقشة قضايا السكان وتنمية الأسرة وعقد الاجتماع الدوري لفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بحضور الأستاذة عبير متولي رئيس الفرع وأعضاء المجلس.

حيثُ أكد المحافظ، في مستهل الاجتماع، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان؛ سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان ودفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

وتم استعراض أبرز الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بالإضافة لجهود المحافظة بمختلف المحاور المتعلقة بقضايا السكان، والأنشطة والشراكات التي يقوم بها الفرع لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأسفر الاجتماع عما يلي:

▪️استمرار دعم المحافظة للمتسربين من التعليم بالمناطق النائية، ومنح إعانات شهرية لأسرهم حتى ختام العام الدراسي، ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية.

▪️رفع كفاءة وتجهيز ما يلزم من جمعيات تنظيم الأسرة لتقديم الخدمات المنوطة بها.

▪️دراسة تنفيذ المقترح الخاص بتخفيض أسعار عمليات الولادة بالمستشفيات، وإعفاء حالات الأولى بالرعاية من القيمة المستحقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

▪️تنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال وفقًا لنتائج المسح السكاني الصحي، بالتنسيق بين فرع المجلس ومديريتي التربية والتعليم والصحة.

▪️تحديد المراكز والقرى الأقل في معدلات الأداء، لتكثيف العمل عليها ورفع المؤشرات وتحسينها، وتكريم الجهات المتميزة والأعلى بمعدلات الأداء.

▪️تحفيز أندية السكان بالمراكز والقرى لعمل أنشطة سكانية ملائمة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

▪️التعاون بين المحافظة والمجلس بشأن تفعيل مشروع الجذب السكاني.

▪️تقديم الدعم الكامل لقوافل وحملات طرق الأبواب بهدف جمع المعلومات من المنبع، وذلك بالتنسيق بين فرعي المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية للمحافظة، والتي أشارت لانخفاض معدلات المواليد وكذا انخفاض معدلات البطالة (إناث) والبطالة العامة لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٦، وانخفاض نسبة الأمية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٩، وأظهرت المؤشرات الخاصة بالمحافظة مقارنة بمحافظات الجمهورية أن معدل مساهمة المرأة في قوة العمل أعلى من مثيله على المستوى القومي، ومعدلات البطالة بين الشباب والطلاق والإنجاب الكلي والإعالة الكلية أقل من مثيلاتها على المستوى القومي.

وأعربت الألفي عن تقديرها لجهود المحافظة المتميزة في هذا الملف مشيدةً بإيجابية النتائج والمؤشرات التي تدعم اختيار محافظة الوادي الجديد كمحافظة نموذجية في مجال السكان وتنمية الأسرة.

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