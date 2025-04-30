أخبار الاقتصاد اليوم، ما أفضل أنواع الاستثمار الشهادات البنكية أم الذهب؟، خبير يجيب، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، الدولار يسجل سجل 50.84 جنيه ببنك مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية وذلك بحضور الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والذي يزور القاهرة حاليا.

تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في عدد من المحافظات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حرص فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بدولة مدغشقر، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، بهدف تعزيز التعاون، والاطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتفقد سيادته بعض قطاعات البنك، ومركز البيانات "Data Center" الذي تم افتتاحه مؤخرًا ضمن استراتيجية البنك لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية العالمية.

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة يأتى ذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

تستعرض «فيتو» سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21200 جنيه للطن، بانخفاض 123.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.9 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه مع تخفيض أسعار الفائدة نشهد تراجعًا في معدلات التضخم.

وجه الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، نصيحة للمواطنين بشأن قبلة الإستثمار الفترة المقبلة سواء في الذهب أو الشهادات البنكية.

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ، استقرارا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

رصد تقرير صادر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء متوسط عدد ساعات العمل

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