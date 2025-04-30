الأربعاء 30 أبريل 2025
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اقتصاد

كم يبلغ متوسط عدد ساعات العمل؟ الإحصاء يجيب

ساعات العمل
ساعات العمل

 رصد تقرير صادر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء متوسط عدد ساعات العمل 

وجاءت أهم المؤشرات كالتالى:

 

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45.4 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.9 ساعة) مقارنة بـ(42,5 ساعة ) للإناث.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة (50.3ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (48.7 ساعة)، ثم  العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (48.6 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (43,0 ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال (46.4 ساعة)، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين  العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت): (48.6 ساعة).

 

عدد المشتغلين 


ومن ناحية أخرى رصدت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث القوى العاملة عام 2024؛ الصادرة عنالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ان تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024  ( 24.989 مليون من الذكور،  4.939 مليون من الإناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023  (24.374 مليـــون من الذكـور،  4.585 مليون من الإناث) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023

عدد  المشتغلين في الحضر مقابل الريف 

وبلغ تقدير  المشتغلين في الحضر  12.726 مليون مشتغل،  17.202 مليون مشتغل فى الريف.

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تعبئة العامة والاحصاء الإحصاء عـدد المشتغلين

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