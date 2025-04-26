موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

يبحث الملايين عن موعد الاجتماع المقبل في البنك المركزي المصري، حيث يعقد البنك اجتماعه القادم، لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة في 22 مايو المقبل.

والاجتماع القادم هو الثالث في عام 2025 من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

ويترقب الملايين الاجتماع القادم لكونه سيكون نقطة فاصلة في مدى استمرار البنك في الاتجاه نحو إمكانية المضي خطوات في طريق خفض الفائدة أو التريث في استكمال خطوات أخرى في ذلك الاتجاه، خاصة وأن بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أوضح أن كل اجتماعه وله ظروف خاصة محيطة به ينتج عنها القرار.

خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

من جانب آخر قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال.

عيد العمال

وقال البنك المركزي في بيان له: “بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

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