الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد خفض أسعار الفائدة، خبير يكشف مدى تأثر أصحاب الشهادات البنكية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سعيد، فيتو

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه مع تخفيض أسعار الفائدة نشهد تراجعًا في معدلات التضخم.

 

بشرى سارة بعد انخفاض اسعار الفائدة

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “الشمس”: "تآكل الفلوس هيبقى نسبته أقل، ممكن يكون ظاهريًا للناس سعر الفائدة أقل ولكن معدل زيادة أسعار السلع انخفض، وبالتالي المفترض المواطن إللي حاطط شهادة في البنك ميحسش بتأثير كبير على دخله".

 

انخفاض واضح في معدل التضخم

وأضاف، أن معدل التضخم كان قد وصل إلي 30% ثم إنخفض مؤخرًا إلى 14%، وهذا من شأنه أن يسهم في استقرار أو انخفاض اسعار السلع بالأسواق.

 

ولفت: “المواطن الذي يحصل على عائد إدخاري من الشهادات البنكية سيكون مطمئنًا لأن التضخم تراجع، ولن يكون هناك نقصًا كبيرًا في المبلغ الذي يتم استثماره في الشهادة البنكية”.

وأشار إلى أن الشهادة البنكية وعاء ادخاري من أجل فئات مُحددة من المواطنين مثل كبار السن وأصحاب المعاشات الذين ليس لديهم نموذج استثماري أو الخبرة للاستثمار، متابعًا: "من الآخر عايز عائد ثابت مثل معاش دوري شهري أو سنوي، ويمكن أن يكمل عليه لشراء كل احتياجاته".


نصيحة لكبار السن واصحاب المعاشات

وأكد، أن الشهادات البنكية هي النموذج المثالي لكبار السن وأصحاب المعاشات لمن يرغبون في دخل ثابت ليس له مخاطر عالية، وبالنسبة له ضامن لاستعادة العائد في النهاية.

وواصل: "ستظل الشهادات نموذجًا موجودًا في مصر والعالم كله ومستمر، اليوم الفائدة في مصر عليها 26% وكانت تُباع في مصر في وقت من الأوقات والفائدة عليها 10% وكان عليها طلب، الفكرة كانت في التضخم".

وأشار إلى أننا عدنا للتضخم المنخفض وبالتالي انخفض سعر الفائدة وهي رسالة طمأنة للمواطنين، متابعًا: "إحنا مُقبلين على استقرار اقتصادي ومزيد من الاستثمارات والمزيد من جذبها، وبالتالي السوق سيتشبع بالمنتجات وسيكون المنتج في متناول يد المواطن، فانخفاض سعر الفائدة مؤشر إيجابي، وأنصح العميل الذي يعمل في الشهادات الادخارية أن يستمر في هذا الوعاء الاستثمار والادخاري إذا كان ده الأنسب لظروفه".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة الشهادات البنكية التضخم اسعار السلع انخفاض التضخم

مواد متعلقة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 19.7% بالعام المالي الجاري

التضخم أم النمو؟.. المعادلة الصعبة التي تحكم مصير الفائدة قبل اجتماع المركزي
ads

الأكثر قراءة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر

5 ملايين طلقة جرينوف تفجر أزمة جديدة بين السودان والإمارات

الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

سرعة علاج المصابين وصرف التعويضات، مدبولي يتابع حادث كسر خط غاز بـ 6 أكتوبر

رغم تقدمه بثنائية، الأهلي يتعادل 2/2 أمام بتروجيت في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

5 نصائح عاجلة لمواجهة العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. شمس الدين الرملي، محيي السنة وعمدة الفقهاء

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

وحي أم اجتهاد؟، خالد الجندي: الصحابة كانوا يسألون النبي عن مصدر كلامه

المزيد
الجريدة الرسمية