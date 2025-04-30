بعد خفض أسعار الفائدة، خبير يكشف مدى تأثر أصحاب الشهادات البنكية

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه مع تخفيض أسعار الفائدة نشهد تراجعًا في معدلات التضخم.

بشرى سارة بعد انخفاض اسعار الفائدة

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “الشمس”: "تآكل الفلوس هيبقى نسبته أقل، ممكن يكون ظاهريًا للناس سعر الفائدة أقل ولكن معدل زيادة أسعار السلع انخفض، وبالتالي المفترض المواطن إللي حاطط شهادة في البنك ميحسش بتأثير كبير على دخله".

انخفاض واضح في معدل التضخم

وأضاف، أن معدل التضخم كان قد وصل إلي 30% ثم إنخفض مؤخرًا إلى 14%، وهذا من شأنه أن يسهم في استقرار أو انخفاض اسعار السلع بالأسواق.

ولفت: “المواطن الذي يحصل على عائد إدخاري من الشهادات البنكية سيكون مطمئنًا لأن التضخم تراجع، ولن يكون هناك نقصًا كبيرًا في المبلغ الذي يتم استثماره في الشهادة البنكية”.

وأشار إلى أن الشهادة البنكية وعاء ادخاري من أجل فئات مُحددة من المواطنين مثل كبار السن وأصحاب المعاشات الذين ليس لديهم نموذج استثماري أو الخبرة للاستثمار، متابعًا: "من الآخر عايز عائد ثابت مثل معاش دوري شهري أو سنوي، ويمكن أن يكمل عليه لشراء كل احتياجاته".



نصيحة لكبار السن واصحاب المعاشات

وأكد، أن الشهادات البنكية هي النموذج المثالي لكبار السن وأصحاب المعاشات لمن يرغبون في دخل ثابت ليس له مخاطر عالية، وبالنسبة له ضامن لاستعادة العائد في النهاية.

وواصل: "ستظل الشهادات نموذجًا موجودًا في مصر والعالم كله ومستمر، اليوم الفائدة في مصر عليها 26% وكانت تُباع في مصر في وقت من الأوقات والفائدة عليها 10% وكان عليها طلب، الفكرة كانت في التضخم".

وأشار إلى أننا عدنا للتضخم المنخفض وبالتالي انخفض سعر الفائدة وهي رسالة طمأنة للمواطنين، متابعًا: "إحنا مُقبلين على استقرار اقتصادي ومزيد من الاستثمارات والمزيد من جذبها، وبالتالي السوق سيتشبع بالمنتجات وسيكون المنتج في متناول يد المواطن، فانخفاض سعر الفائدة مؤشر إيجابي، وأنصح العميل الذي يعمل في الشهادات الادخارية أن يستمر في هذا الوعاء الاستثمار والادخاري إذا كان ده الأنسب لظروفه".



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