الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

وجه الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، نصيحة للمواطنين بشأن قبلة الإستثمار الفترة المقبلة سواء في الذهب أو الشهادات البنكية.

الاستثمار في الشهادات البنكية

وقال “سعيد” إلي أن الشهادات البنكية تعد الاستثمار المثالي للمواطنين أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة، مشيرًا إلي أن عميل الشهادات الادخارية هو من لديه مبالغ قليلة تكون 10 آلاف إلى 30 ألف وهو المتوسط.

الميزة النسبية للذهب

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “الشمس”: ينصح من يريد المحافظة على قيمة المال بشراء الذهب لأنه مُخزن للقيمة، ولكنه لا يُعيد دخل دوري بعكس الشهادة البنكية والتي تعطي دخل شهري أو سنوي ففي النهاية هناك عائد لتغطية المصروفات الشخصية.

وأوضح أن من لديه مبالغ قليلة ويريد عائدًا ثابتًا عليه التوجه إلى الشهادات البنكية، ومن لديه أموال ويُريد المحافظة على قيمة الأموال عليه الادخار في الذهب، وهناك من لديه أموال ويريد استثمار الأموال ففي هذه الحالة ليس لديه إلا عمل مشروع إنتاجي بسيط، وعمل هذا المشروع في وقت فراغة من أجل زيادة الدخل، متابعًا: "مبلغ 20 ألف جنيه مش مبلغ صغير ده مبلغ كبير، ولازم اشتغل، رأس المال والوقت يمكن استثماره، ومن أبسط الأشياء وأنجحها السجاد اليدوي فمصر متميزة بالسجاد اليدوي ومعرض تراثنا الأخير في فرنسا كان هناك إقبالًا غير طبيعي على السجاد والكليم المصري اليدوي".

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