وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مشروعات "القابضة للتشييد" ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في عدد من المحافظات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الشركة القابضة للتشييد

واستعرض الوزير، تقريرا تلقاه من إدارة الشركة القابضة للتشييد حول نسب الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروعات، والتي تشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحي، ومحطات معالجة، شبكات انحدار، إلى جانب تنفيذ مبانٍ خدمية متنوعة. وأوضح التقرير أن الأعمال تشهد تقدمًا ملحوظًا في مواقع التنفيذ المختلفة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، والمنوفية.

شركات النصر العامة للمقاولات

وتتولى تنفيذ هذه المشروعات شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، والسد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو".

وأكد المهندس محمد شيمي أهمية التزام الشركات التابعة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير قرى الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الحياة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.