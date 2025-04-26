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اقتصاد

كيلو الضاني يتراجع 12.5 جنيها، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض  سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 425 جنيهًا، بانخفاض 12.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 382.5 جنيه، بانخفاض 12.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 445.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 423 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 379.5 جنيه، بانخفاض 6.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 350 جنيها و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 400.6 جنيه في الأسواق، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

 

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 401.6 جنيه في الأسواق، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

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