5 ملايين طلقة جرينوف تفجر أزمة جديدة بين السودان والإمارات

تفجرت أزمة جديدة بين السودان والإمارات، عقب إعلان الأخيرة إحباط محاولة تهريب 5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع "جرينوف" إلى الجيش السوداني، متهمة صلاح قوش المدير السابق لجهاز المخابرات السودانية بالتورط في القضية.

الجيش السوداني ينفي اتهام الإمارات بتهريب أسلحة

من جهته نفى الجيش السوداني، تصريحات أجهزة الأمن الإماراتية حول إحباط محاولة لتهريب كمية من الأسلحة والعتاد العسكري لصالح الجيش السوداني، وقال: إنها "اتهامات غير صحيحة".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، في تصريحات صحفية، إن "هذه الاتهامات مضحكة وغير صحيحة وغريبة جدا".

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن "السودان دولة كاملة السيادة لها الحق في الحصول على الأسلحة من الجهات التي تراها مناسبة، ويحق لها التعامل مع من تشاء بالصورة التي تجدها مناسبة شأنها شأن أي دولة في العالم".

النائب العام الإماراتي يعلن تفاصيل تهريب أسلحة للجيش السوداني

وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن أجهزة الأمن في الدولة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني، بعد ضبط خلية تورطت في الوساطة والاتجار غير المشروع بالأسلحة دون تراخيص رسمية.

وحسب بيان النائب العام الإماراتي، تم ضبط الخلية أثناء فحصهم لشحنة تقدر بـ5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع "جيرانوف" داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الإمارات، كما ضُبط جزء من متحصلات الصفقة في غرف المتهمين بأحد الفنادق.

صلاح قوش، فيتو

وأظهرت التحقيقات وفق وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، تورط شخصيات سودانية بارزة، من بينهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السودانية إبان عهد البشير، وضباط ومسؤولون سابقون، إلى جانب سياسيين ورجال أعمال، وكُشف أن الصفقات تمت بطلب من لجنة تسليح الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وتم تمرير الأموال بطرق غير قانونية، من بينها استخدام "الحوالة دار" وفواتير مزورة بزعم استيراد سكر.

الإمارات تتهم صلاح قوش بالتعاون مع خلية تهريب أسلحة

وأوضح النائب العام الإماراتي، أن صلاح قوش أدار عمليات الاتجار بالتعاون مع شركائه، وحققوا أرباحًا غير مشروعة بلغت 2.6 مليون دولار. وتم ضبط مستندات وعقود مزورة، إضافة إلى تسجيلات ومراسلات تؤكد تورطهم.

وكشفت تحقيقات السلطات الإماراتية، كذلك عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال من أصول سودانية ويحمل الجنسية الأوكرانية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسئول المالي في القوات المسلحة السودانية. وتبين أن هذه الشركة مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

وأوضح النائب العام الإماراتي، أن الواقعة تمثل تهديدًا لأمن الدولة، وأن التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مؤكدًا الإعلان عن النتائج النهائية فور انتهائها.

وتشهد العلاقات بين الإمارات والسودان، حالة من التوتر على خلفية اتهام الأخيرة لـ أبو ظبى بدعم ميلشيا الدعم السريع، سياسيا وعسكريا، الأمر الذي تنفيه الأولى، ووصلت الأمور بينهما إلى التقاضى أمام محكمة العدل الدولية.

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