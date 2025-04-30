الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

محكمة العدل الدولية تحدد موعدا إصدار قرار في دعوى السودان ضد الإمارات

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات يوم الإثنين المقبل 5 من مايو 2025.


وجاء ذلك عقب جلسة مداولة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، المتعلقة بـ"جرائم الدعم السريع" في دارفور، لا سيما "الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".

وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي اليوم "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة - المحكمة تصدر أمرها يوم الإثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً".

من جهتها رفضت الإمارات عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" من المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات بـ"أي شكل من أشكال العدوان" أو "زعزعة الاستقرار" في بلاده.

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محكمة العدل الدولية السودان الإمارات جرائم الدعم السريع دارفور الإبادة الجماعية مدينة الجنينة
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