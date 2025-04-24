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خارج الحدود

الجيش السوداني يقضي على 60 عنصرا من مليشيا الدعم السريع بالفاشر

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن  الجيش السوداني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه تمكن من تصفية 60 عنصرا من مليشيا الدعم السريع خلال التصدي لهجوم على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.

الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة في الفاشر 

وبالأمس الأربعاء، أعلن الجيش  السوداني، في بيان صادر عنه، أن قواته سيطرت على مواقع جديدة في مدينة الفاشر كانت تستخدمها قوات الدعم السريع منصات لإطلاق المدفعية.

وأكد الجيش السوداني مقتل العشرات من عناصرها الفارين خلال اشتباكات على طريق "تبلدية"، بالإضافة إلى مقتل 23 مدنيا وإصابة 10 آخرين في الفاشر جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على المدينة.

وفي وقت سابق، شهدت المدينة قصفا مدفعيا مكثفا شنته الدعم السريع بصورة عشوائية أسفر عن مقتل 47 مدنيا بينهم 10 نساء.

وشنت قوات الدعم السريع عشرات الهجمات على الفاشر اعتبارا من الـ11 من مايو 2024 من دون التمكن من السيطرة عليها، في ظل دفاع الجيش وحلفائه عن المدينة على رغم الحصار المفروض عليها.

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الجيش السوداني الدعم السريع الفاشر دارفور

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