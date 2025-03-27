خيبر بالشأن الأفريقي يكشف توقعات مستقبلية عن الأوضاع في السودان بعد سيطرة الجيش على الخرطوم

قال الدكتور محمد رشوان، المتخصص بالشأن الأفريقي، إن نجاح القوات المسلحة السودانية في استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، بعد معارك حاسمة ضد ميليشيات الدعم السريع، لا يعني انتهاء المعركة، مشددًا على التزام القوات المسلحة بمواصلة العمليات حتى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء السودان، مشيرا إلى أن الجيش يستمد قوته وإصراره من دعم الشعب السوداني الذي يقف إلى جانبه في هذه المرحلة المصيرية.

تصريح البرهان أن المعركة لم تنتهِ بعد

وأكد في تصريح لـ “فيتو” تعليقا ما أعلنه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من داخل القصر الرئاسي بتحرير العاصمة بالكامل، عسكرية سودانية، فقد واصلت قوات الجيش تمشيط منطقة السوق الأفرنجي وشارع القصر ومول الواحة، حيث خاضت مواجهات مع مجموعات متبقية من الدعم السريع تتحصن في عدد من المباني.

وأسفرت العمليات عن تدمير مركبات قتالية ومدرعات ومعدات متطورة للتشويش، إضافة إلى مقتل العشرات من مقاتلي الدعم السريع وأسر تسعة عناصر منهم. كما أفادت المصادر بأن عددًا من مقاتلي الدعم السريع بدأوا في تسليم أنفسهم للقوات المسلحة السودانية مع اشتداد الحصار عليهم.

الدعم السريع تتحصن في عدد من المباني

في المقابل، تصدت قوات الجيش لهجوم شنّته مجموعات من الدعم السريع قرب تقاطع "البزيانوس" بوسط الخرطوم، ما أدى إلى تراجعها نحو مناطق الخرطوم 2 والخرطوم 3.

التوقعات المستقبلية للوضع في السودان

وتابع مع استعادة الجيش السوداني السيطرة على مواقع استراتيجية داخل الخرطوم، يبدو أن المعركة تتجه نحو مراحلها الأخيرة داخل العاصمة، لكن التحديات الأمنية لم تنتهِ بعد. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات تمشيط مكثفة للقضاء على أي جيوب مقاومة متبقية من الدعم السريع، إضافة إلى تأمين المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية.

إلا أن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة الجيش على تحقيق استقرار دائم، خاصة أن الصراع لا يقتصر على الخرطوم وحدها، بل يمتد إلى مناطق أخرى في السودان. قد تشهد المرحلة القادمة تحركات دبلوماسية مكثفة لإيجاد حلول سياسية تضمن عدم تجدد القتال، إضافة إلى جهود إقليمية ودولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

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