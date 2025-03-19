الجيش السوداني يعلن القضاء على قائد قوة و15 عنصرا من قوات الدعم السريع

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأربعاء، القضاء على قائد قوة وعناصر في قوات الدعم السريع، حاولوا التسلل إلى داخل مدينة الفاشر.

وأفادت وكالة السودان للأنباء "سونا"، بأن "القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر واصلت تنفيذ عملياتها العسكرية النوعية ضد "مليشيا آل دقلو المتمردة" في محيط الفاشر، حيث أسفرت العملية التي نفذتها أمس الثلاثاء، بعد المعلومات الدقيقة التي أدلى بها الأسرى الذين تم القبض عليهم أمس، عن تدمير عربة نقل جرار محملة بالإمدادات اللوجستية للمليشيا، وذلك باستخدام الطائرات المسيرة وبدقة عالية".

ونقلت "سونا" عن الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن "قواتها تمكنت كذلك من تنفيذ تفجير هندسي محكم ضد "مليشيا آل دقلو المتمردة"، أسفرت عن مقتل قائد قوة حاولت التسلل الي داخل الفاشر، ومقتل 15 مرتزقا، بالإضافة إلى تعطيل 3 مركبات عسكرية (كروزر)".

كما أسفرت العمليات عن "القضاء على العشرات من عناصر المليشيا التي تم الدفع بها من مناطق مختلفة"، حسب "سونا".

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة أن "مليشيا آل دقلو المتمردة قد أطلقت أمس قرابة الـ30 طائرة مسيرة انتحارية على بعض أحياء الفاشر، أدت إلى احتراق بعض المنازل والمدارس المهجورة، كما أدى سقوط المسيّرات إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين في أحياء المدينة".

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