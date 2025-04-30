الاحتلال يشن غارات على محيط صحنايا بريف دمشق

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على محيط منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وسمع صوت إطلاق رصاص في أشرفية صحنايا بريف دمشق، بينما تكثفت طائرات الإسرائيلية في أجواء مدينة صحنايا بريف دمشق.

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من مشايخ ووجهاء السويداء وصل إلى منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

وأوضحت التقارير أن الوفد يضم محافظ السويداء وشيخا عقل الموحدين الدروز حمود الحناوي ويوسف جربوع.

ودفع ذلك السلطات السورية إلى تعزيزات عسكرية ودخول قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مناطق الاشتباكات في صحنايا لتأمينها.

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