الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

أهالي غزة
أهالي غزة

حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، اليوم الأربعاء  من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة 

وأشار  جوناثان فاولر، في حديث صحفي اليوم، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.

txt

صحيفة إسرائيلية: اتساع العملية العسكرية في غزة يعرض الأسرى للخطر

وقال فاولر: "من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بغزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة إسرائيل الأونروا

مواد متعلقة

صحيفة إسرائيلية: اتساع العملية العسكرية في غزة يعرض الأسرى للخطر
ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

إسكان النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وخطوات المناقشة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

جنايات دمنهور تعقد جلسة سرية لإصدار قرار في قضية طفل البحيرة

المصريون يستقبلون العاصفة بالخوف والدعاء، وتعيد للنشطاء ذكريات واقعة «يوم القيامة»

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

حجبت الرؤية وأظلمت النهار، وصول العاصفة الترابية للسويس

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية