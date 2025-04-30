عاصفة رملية تضرب غزة وتدمر خيام النازحين

دمرت عاصفة رملية، اليوم الأربعاء، خيام النازحين في قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

عاصفة رملية تدمر خيام النازحين في غزة

وتسبب سوء وعدم استقرار الأحوال الجوية في قطاع غزة، والمصحوبة بعاصفة رملية محملة بالأتربة إلي اقتلاع الخيام من جذورها.

وهدمت عشرات المخيمات في قطاع غزة نتيجة قوة العاصفة الرملية التي بدأت منذ الصباح الباكر.

وفي سياق آخر، حذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، اليوم الأربعاء من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

شبح المجاعة يخيم على غزة



وأشار جوناثان فاولر، في حديث صحفي اليوم، إلى حقيقة نفاد المواد الغذائية بقطاع غزة على خلفية غلق إسرائيل كافة المعابر، مستخدمة الغذاء سلاحا في حرب الإبادة منذ 19 شهرا.



وقال فاولر: "من الصعب إيجاد كلمات لوصف الوضع الراهن بغزة، وهو يفتقر إلى أدنى درجات الإنسانية".

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