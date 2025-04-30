الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أهالي الأسرى الإسرائيليين يقاطعون خطاب نتنياهو

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأربعاء،  أن أهالي الأسرى الإسرائيليين  قاطعوا  خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبوه  بإعادة أبنائهم والتنحي فورا.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يقاطعون خطاب نتنياهو 

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء كلمة في  ذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين، أن جيش الاحتلال  مستمر في القتال من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر،  وفق تعبيره. 

txt

نتنياهو: سنقاتل من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر

نتنياهو: بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات

وزعم نتنياهو  في كلمته:  "سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا".

كما اعتبر أن "بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن"، حسب قوله.

الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة هو تحقيق نصر

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح من دون أي تنازل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسري الإسرائيليين نتنياهو رفح

مواد متعلقة

نتنياهو: سنقاتل من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر

الأمن الإسرائيلي يفحص طردا مشبوها وصل إلى مكتب نتنياهو
ads

الأكثر قراءة

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

البيوت تختفي والشوارع خالية من الناس، التفاصيل الكاملة لأعنف عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية تصل القاهرة، غيوم وأتربة (صور وفيديو)

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

ماذا يجب على المسلم فعله عند حلول العاصفة الترابية؟، عالم أزهري يوضح

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية