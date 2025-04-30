ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين قاطعوا خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبوه بإعادة أبنائهم والتنحي فورا.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يقاطعون خطاب نتنياهو

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء كلمة في ذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين، أن جيش الاحتلال مستمر في القتال من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر، وفق تعبيره.

نتنياهو: بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات

وزعم نتنياهو في كلمته: "سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا".

كما اعتبر أن "بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن"، حسب قوله.

الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة هو تحقيق نصر

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح من دون أي تنازل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.