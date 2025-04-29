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موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس المحتلة

موكب نتنياهو، فيتو
موكب نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن موكب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تعرض لحادث سير في القدس.

تعرض موكب نتنياهو لحادث سير فى القدس المحتلة

وحسب ما نقل الإعلام العبري، فإن رئيس الوزراء لم يصب بأي أذى، نتيجة حادث السير الذي تعرض له موكب نتنياهو قرب مكتبه في القدس المحتلة.

تفاصيل تعرض موكب نتنياهو لحادث سير 

وحسب ما أورد الإعلام العبري، لم يصب رئيس الوزراء بأذى، كما لم يصب أي من مرافقيه عقب اصطدام موكب نتنياهو بدراجة نارية، ورجحت مصادر عدم وجود نتنياهو فى الموكب وقت الحادث.

 وفي وقت سابق من اليوم، شارك نتنياهو في مراسم إحياء فاعلية لجيش الاحتلال أقيمت في بيت ياد لبانيم. 

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موكب نتنياهو حادث سير القدس نتنياهو القدس المحتلة

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