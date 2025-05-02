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دين ودنيا

«فذرهم في غمرتهم»، الشعراوي يوضح مدى استحقاق الكافرين للعذاب (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

 أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة المؤمنون استحقاق الكافرين للعذاب، موضحا معنى غمرة في الآية الكريمة.

 

سورة المؤمنون الآية 54

 قال تعالى: «فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ».

سورة المؤمنون الآية رقم 54
سورة المؤمنون الآية 54

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 54 من سورة المؤمنون 

 قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: {فَذَرْهُمْ} [المؤمنون: 54]، يعني: دَعْهم، والعرب لم تستعمل الماضي من هذين الفعلين، فورد فيهما يدع ويذر، وقد ورد هذا الفعل أيضًا في قوله تعالى: {وَذَرْنِي والمكذبين أُوْلِي النعمة} [المزمل: 11]، وفي قوله تعالى: {فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بهذا الحديث} [القلم: 44].

 

معنى غمرة

وتابع الشيخ الشعراوي: والمعنى: ذرهم لي أنا أتولى عقابهم، وأفعل بهم ما أشاء، أو: ذرهم يفعلون ما يشاءون ليستحقوا العقاب، وينزل بهم العذاب، والغمرة: جملة الماء التي تغطي قامة الرجل وتمنع عنه التنفس، فلا يبقى له من أمل في الحياة إلا بمقدار ما في رئته لأكبر قدر من الهواء؛ لذلك يحرص الإنسان على أنْ يُمرِّن نفسه على أن تتسع رئته لأكبر قدر من الهواء.

 

وأوضح الشعراوي: ومن ذلك أخذت كلمة المنافسة، وأصلها أن يغطس اثنان تحت الماء ليختبر كل منهما الآخر: أيّهما يبقى فترة أطول تحت الماء ودون تنفس، ويقول تعالى: {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المتنافسون} [المطففين: 26]، وتستطيع أن تُجري مع نفسك هذه المنافسة، بأن تأخذ نفسًا عميقًا ثم تعد: واحد، اثنان وسوف ترى مقدار ما في رئتك من الهواء.

وأضاف الشعراوي: فالمعنى: ذَرْهم في غبائهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت؛ لأنهم كمن غمره الماء، وسرعان ما تنكتم أنفاسه ويفارق الحياة؛ لذلك قال تعالى بعدها: {حتى حِينٍ} [المؤمنون: 54]، والحين مدة من الزمن قد تطول، كما في قوله تعالى: {تؤتي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 25]، وقد تقتصر كما في قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17]، وكأن الله تعالى عَبّر بالغمرة ليدل على أن حينهم لن يطول.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

 

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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