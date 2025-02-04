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معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى تسنيم، أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المطففين، لمحات من النعيم الذي يعيشه المؤمنون في الجنة، مبينا معنى تسنيم في الآية الكريمة.

 

سورة المطففين

قال تعالى: «وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28)».

ومزاجه من تسنيم. [ المطففين: 27]
سورة المطففين الآية 27


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - سبحانه: ( وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا المقربون ) صفة ثالثة من صفات هذا الرحيق، والمزاج: ما يمزج به الشيء، ويطلق على الممزوج بالشيء - كما هنا - فهو من إطلاق المصدر على المفعول، والتسنيم: علم لعين في الجنة مسماة بهذا الاسم، وهذا اللفظ مصدر سنمه إذا رفعه. يقال: سنم فلان الطعام، إذا جعله كهيئة السنام فى ارتفاعه.

 

معنى تسنيم

وأكمل الشيخ طنطاوي: قالوا: وسميت هذه العين بهذا الاسم، لأنها تنبع من مكان مرتفع، أو لعلو مكانتها، وقوله: ( عينا ) منصوب على المدح، أي: ومزاج هذا الرحيق وخليطه كائن من ماء لعين في الجنة، مرتفعة المكان والمكانة، هذه العين يشرب منها المقربون إلى الله - تعالى- شرابهم، قال الآلوسى: والباء فى قوله ( بها ) إما زائدة.

عينا يشرب بها المقربون. [ المطففين: 28]
سورة المطففين الآية 28

وواصل طنطاوي: أي يشربها، أو بمعنى من، أي: يشرب منها، أو على تضمين يشرب معنى يروى. أي: يشرب راوين بها. أي يروى بها المقربون، وإلى هنا نجدد أن هذه الآيات الكريمة قد بشرت الأبرار ببشارات متعددة، بشرتهم بأن صحائف أعمالهم في أعلى عليين، وبأنهم في نعيم مقيم، وبأنهم ينظرون إلى كل ما يشرح صدورهم، وبأن الناظر إليهم يرى آثار النعمة والرفاهية على وجوههم، وبأن شرابهم من خمر طيبة لذيذة الطعم والرائحة.

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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