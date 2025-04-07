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ثقافة وفنون

مهرجان كان يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبة الفخرية

روبرت دي نيرو
روبرت دي نيرو

 

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأميركي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

 

مهرجان كان السينمائي

 

وسيقام في اليوم التالي للتكريم، الأربعاء 14 مايو، لقاء مفتوح مع دي نيرو على مسرح ديبوسي، يلتقي خلاله جمهور المهرجان، ويتحدث عن محطات بارزة في مسيرته.

 

وقال تعليقًا على التكريم: "أشعر بروابط قوية مع مهرجان كان.. ففي وقت يزداد فيه الانقسام في العالم، يظل المهرجان مكانًا يجمعنا كصناع أفلام، ورواة قصص، وجمهور، إنه بمثابة عودة إلى البيت".

روبرت دي نيرو

ويعد دي نيرو أحد أبرز وجوه السينما الأميركية، حيث ارتبط اسمه منذ بداياته بجيل من المخرجين الذين شكلوا موجة جديدة في هوليوود، أبرزهم براين دي بالما ومارتن سكورسيزي.

وقد نال جائزة الأوسكار مرتين، الأولى كممثل مساعد عن دوره في The Godfather Part II، والثانية كممثل رئيسي عن فيلم Raging Bull، وقدم دي نيرو أداء لافتا في أفلام مثل Taxi Driver، Good fellas، وCasino، إلى جانب مشاركته في أعمال كوميدية شهيرة مثل Meet the Parents.

 

كما خاض تجربة الإخراج، وأسس شركة الإنتاج TriBeCa Productions، وأطلق مهرجان تريبيكا السينمائي بعد أحداث 11 سبتمبر لدعم الحراك الثقافي في نيويورك.

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الفنان روبرت دي نيرو روبرت دي نيرو مهرجان كان

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