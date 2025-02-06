يحتقر الجميع ويدمر العالم، ساويرس يستعين بتصريحات روبرت دي نيرو لكشف حقيقة ترامب

استعان رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، بتصريحات الممثل الأمريكي والعالمي روبرت دي نيرو، للكشف عن شخصية الرئيس الأمريكي، وذلك بعد قراراته الصادمة والمثيرة للجدل، التي اتخذها مؤخرًا، وكشف فيها ترامب عن نواياه الاستعمارية والمجحفة في العالم.

ساويرس يكشف تصريحات روبرت دي نيرو عن ترامب

وأدلى الممثل العالمي روبرت دي نيرو بتصريحاته كاشفة عن ترامب، فيما طالب المهندس نجيب ساويرس من العالم أن يقرأ هذه التصريحات، حيث أكد دي نيرو أن ترامب رجلًا شريرًا جدًّا، يحاول أن يكون أحد رجال العصابات، وأنه يطمح أن يكون بلا أخلاق أو مبادئ، ولا يبالي بأحد سوى بنفسه ويحتقر الجميع.

روبرت دي نيرو يكشف حقيقة ترامب، فيتو



ونشر المهندس نجيب ساويرس تصريحات روبرت دي نيرو عن دونالد ترامب حيث قال: "تصريح روبرت دي نيرو عن دونالد يرجى قراءته".

وقال روبرت دي نيرو في تصريحاته الكاشفة عن دونالد ترامب: "لقد أمضيت الكثير من الوقت في دراسة الرجال السيئين. لقد فحصت خصائصهم وسلوكياتهم وقسوتهم المفرطة. ومع ذلك، هناك شيء مختلف عن دونالد ترامب. عندما أنظر إليه، لا أرى رجلًا سيئًا. حقًا. أرى رجلًا شريرًا".

ترامب يحتقر الجميع ولا يهتم إلا بنفسه

وتابع روبرت دي نيرو حديثه عن ترامب فقال: "على مر السنين، قابلت رجال عصابات هنا وهناك. يحاول هذا الرجل أن يكون واحدًا منهم، لكنه لا يستطيع أن ينجح في ذلك تمامًا. هناك شيء مثل "الشرف بين اللصوص". نعم، حتى المجرمين عادة ما يكون لديهم حس الصواب والخطأ. سواء فعلوا الشيء الصحيح أم لا فهذه قصة مختلفة- لكن- لديهم مدونة أخلاقية، مهما كانت ملتوية".



وقال روبرت دي نيرو في تصريحاته عن ترامب: "دونالد ترامب ليس كذلك. إنه رجل قوي يطمح إلى أن يكون بلا أخلاق أو مبادئ. لا إحساس بالصواب أو الخطأ. لا يبالي بأحد سوى نفسه ــ ليس الأشخاص الذين كان من المفترض أن يقودهم ويحميهم، وليس الأشخاص الذين يتعامل معهم، وليس الأشخاص الذين يتبعونه بشكل أعمى وبولاء، وليس حتى الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم "أصدقائه". إنه يحتقر الجميع".

ترامب سيدمر العالم والمطلوب خطة للتعامل مع مخططة

وفي أحد تصريحاته عن دونالد ترامب، قال الممثل روبرت دي نيرو في مدينة نيويورك: "أنا أحب هذه المدينة. لا أريد تدميرها. دونالد ترامب يريد تدميرا ليس فقط المدينة، بل البلاد، وفي نهاية المطاف قد يدمر العالم".

جدير بالذكر أن المهندس نجيب ساويرس قد طالب، في تغريدة سابقة على منصة "إكس"، بضرورة وضع خطة للتعامل مع مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير أهل غزة، والاستيلاء على القطاع والسيطرة عليه من قبل أمريكا.

وقال نجيب ساويرس: "لا بد من وضع خطة للتعامل معه وتبعات اعتراضنا على خطته الظالمة".

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