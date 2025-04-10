تكريم أحمد حلمي في افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود السينمائي

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنان أحمد حلمي، بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

ووجه أحمد حلمي خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج، كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلا: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان".

أفضل تكريم

وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

وكان في استقبال "حلمي" كل من مايكل باخوم، مدير المهرجان، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، ومارلين سليمان، المدير الاستراتيجي للمهرجان، بالإضافة للنجمة إلهام شاهين، رئيسة لجنة التحكيم، والسيناريست هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي"، الذي عرض خلال حفل الافتتاح والذي يشارك أحمد حلمي، في بطولته من خلال ظهور خاص، هذا بجانب أيضا حضور مجموعة من السينمائيين العرب المقيمين في أمريكا.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري، وذلك ضمن الاحتفال بشهر التراث العربي، الذي يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب ولتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

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