إلهام شاهين لـ أحمد حلمي: شرفت السينما المصرية

وجهت الفنان إلهام شاهين رسالة للفنان أحمد حلمي، بعد تكريم بمهرجان هوليود للسينما العربية بلوس أنجلوس، حيث كتبت منشورًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قالت خلاله: "ألف مبروووووووووك تكريم النجم المصري الرائع أحمد حلمي في مهرجان هوليوود للسينما العربية بلوس أنجلوس".

وأضافت: "شرفت اسم مصر واسم السينما المصرية.. شكرًا لإسعاد جمهورك بفنك الإنساني الجميل .. ووجودك كضيف شرف في فيلم افتتاح المهرجان، كان له تأثير عظيم في مشاعر الجمهور لجمال مشاعرك الإنسانية.. فرحانة لك من كل قلبي.. تكريم مستحق.. فخورة جدًّا بك.. ربنا يوفقك دايمًا".

تكريم أحمد حلمي

وشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنان أحمد حلمي، بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.



ووجه أحمد حلمي خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة في الخارج، كما وجه الشكر أيضًا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلًا: "والله مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان".

وعلق على تكريمه قائلًا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم في بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيًا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدي الدورة الـ 100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصري بتكرم في أمريكا".

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