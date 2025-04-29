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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجيت غدا في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقرعماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي علي ملامح تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة نظيره فريق بتروجيت غدا الأربعاء، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: مصطفى العش، رامي ربيعة، داري، محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد رضا.

الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي. حسين الشحات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء  ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون  سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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عماد النحاس الأهلي الدوري الممتاز بتروجيت اشرف بن شرقي

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