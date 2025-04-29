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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات دوري المحترفين في الجولة 33

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من لقاءات اليوم الثلاثاء، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ 33 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يسمى بمسابقة دوري المحترفين.

نتائج الشوط الأول من مباريات في الجولة 33 من دوري المحترفين

الداخلية ضد الترسانة 0-0 

سبورتنج ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0 

منتخب السويس ضد وادي دجلة 0-0    

المقاولون العرب ضد طنطا 0-0   
نتائج مباريات الجولة الـ 32 من دوري المحترفين

أسوان ضد بروكسي 1-1

لافيينا ضد بترول أسيوط 0-0

المنصورة ضد ديروط  0-0

ابوقير للأسمدة ضد وي  2-0

طنطا ضد بلدية المحلة  0-1 

السكة الحديد 2-1 سبورتنج

راية 3-2 منتخب السويس 

الترسانة 0-2 القناة 

كهرباء الاسماعيلية 1-0 الداخلية 

وادي دجلة 0-1 المقاولون

شروط ونظام دوري المحترفين 

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني الترسانة كهرباء الاسماعيلية وادي دجلة طنطا

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