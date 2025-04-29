الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس الحكومة اللبنانية: اعتداءات الاحتلال تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية

علم لبنان، فيتو
علم لبنان، فيتو

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: إن الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية ومناطق أخرى تشكل خرقا لترتيبات وقف الأعمال العدائية.

وأضاف رئيس وزراء لبنان: نريد وضع حد للانتهاكات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الـ5 وكل الأراضي اللبنانية.

وشدد رئيس وزراء لبنان علي تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات.

وتابع سلام: ملتزمون بالاتفاق وإذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل فإن ذلك سيهدد الاستقرار.

غارة إسرائيلية على لبنان 


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، عن استشهاد شخص في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان.


وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا هجوما بجنوب ‎لبنان في وقت سابق اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله".

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