الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

170 ألف شهيد ومصاب، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال لغزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء عن وصول 51 شهيدا و113 مصابا  إلى المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52.365 والمصابين إلى 117.905 منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وأفادت  وزارة الصحة بغزة بسقوط 2.273 شهيدا و5.864 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وفي سياق آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا مدفعيًا مكثفا على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. 

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل بـ ‎الضفة الغربية المحتلة.

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي: إن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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