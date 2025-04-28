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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرية عورتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

 

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي، إن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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