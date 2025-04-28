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خارج الحدود

وزير خارجية أوكرانيا يكشف شروط وقف إطلاق نار دائم مع روسيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لدعم وقف إطلاق نار كامل ودائم، مشددًا على أن الطريق إلى السلام يبدأ بتوقف روسيا الفوري عن إطلاق النار.

وقال الوزير إن كييف تلتزم بالسعي نحو حل سلمي، لكنها ترى أن أي حديث عن السلام يجب أن يسبقه وقف كامل للهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

بوتين يُعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لمدة 3 أيام ابتداء من 8 مايو

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا من 8 إلى 11 مايو ودعا كييف إلى القيام بالمثل، حسبما أعلن الكرملين الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أكثر هدوءًا" وأكثر اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد اجتماعهما داخل الفاتيكان في نهاية هذا الأسبوع.

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