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خارج الحدود

ترامب يدعو بوتين لوقف إطلاق النار ويرجح استعداد زيلينكسي للتخلي عن القرم

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأثنين، إنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم، مبينا أنه "يبدو أكثر هدوءا ويرغب في التوصل لاتفاق"، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد "للتخلي" عن شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا في العام 2014، أجاب ترامب "أعتقد ذلك".

في الإطار، طالب الرئيس الأمريكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأضاف ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي "أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق".

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