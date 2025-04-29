نشاط مكثف لعمليات الجراحة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية

أكد الدكتور السيد عبد السلام مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية أن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة والممثل فى الدكتور أحمد وصفي أخصائي الجراحة رئيس القسم وإشراف الدكتور إسماعيل البديوي استشاري الجراحة ومشرف العمليات عملية ذات مهارة، وذلك باستئصال رحم كامل به أورام ليفية، وتم تحويل الحالة بعد استقرارها للقسم الداخلي للمتابعة لحين التحسن والخروج مع متابعة العيادة الخارجية.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ولتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالقضاء على قائمة الانتظار في العمليات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إجراء 25 عملية جراحة عظام خلال أبريل الحالي

وأشار عبد السلام إلى أنه تم إجراء في حدود 25 عملية مختلفة بقسم العظام خلال أبريل، واليوم حضر إلى المستشفى مريض وأدخل للطوارئ وهويعاني من كسر بالكاحل الأيسر وتم تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير، كما تم تثبيت كسر لطفل يعاني من كسر خلعي بالسلامية القريبة للأصبع الخامس بالقدم اليمنى بواسطة أسلاك معدنية بواسطة جهاز السي ارم كما تم تثبيت كسر ثالث متفتت لمريض أسفل عظمة الزند بواسطة شريحة خطافية ذاتية الغلق

استخدام جهاز السى إرم بعمليات العظام

وفي حالة مشابهة أيضا حضر مريض آخر للطوارئ يعاني من كسر بالكاحل الأيسر وعلى الفور تم تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير كما تم تثبيت كسر لطفل يعاني من كسر بالنتوء الخارجي للكوع الأيسر بواسطة أسلاك معدنية، وكذلك حضر مريض آخر للطوارئ وهو يعاني من كسر بالكاحل الأيسر وتم تثبيت الكسر بواسطة شرائح ومسامير، كما تم تثبيت كسر لطفل يعاني من كسر بالنتوء الخارجي للكوع الأيسر بواسطة أسلاك معدنية بواسطة جهاز الأشعة السينية c.arm

انسداد معوي لمسنة تبلغ 90 عاما

كما نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى الإبراهيمية المركزى فى تصليح انسداد معوي حاد لسيدة مسنة " ٩٠ عاما " رغم المخاطر الطبية حيث أجرى تلك الجراحة الفريق بقيادة الدكتور باسم خاطر استشاري الجراحة والدكتورأحمد سمير أخصائي الجراحة ايضا إشراف الدكتور إسماعيل البديوي استشاري الجراحة ومشرف العمليات حيث صدر لجميع ما جرى من عمليات قرارات وزارية بالعلاج على نفقة الدولة من المجالس.

إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد عقد اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

الدكتور محمد احمد العقاد

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية الطب العلاجي

10 آلاف قرارا يوميا

وأوضح الدكتور محمد أحمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.

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