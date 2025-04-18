الجمعة 18 أبريل 2025
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صحة الشرقية تواصل رعاية كبار السن وذوي الهمم وتنفيذ زيارات منزلية

صحة الشرقية تواصل
صحة الشرقية تواصل رعاية كبار السن وذوي الهمم، فيتو

 قامت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة بتنفيذ ٨٥٠ زيارة منزلية منها ١٣ زيارة لذوي الهمم، لتقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، وذلك من خلال أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية، والذين توجهوا لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة،

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الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية  انه  يتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبتكليف من الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة الطبية للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مبادرة الرئيس لكبار السن 

ويأتي ذلك في إطار مبادرةالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ«كبار السن»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم معالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبتعليمات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،  

احالة 3 حالات للمستشفيات العامة والمركزية 

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة بأن صحة الشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، مضيفًا بأن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش،

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تنفيذ زيارات منزلية 

 كما قامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية موسعة خلال أيام الجمع في ٣٠ أسبوعًا ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية إلى ٣٣٨٣١ زيارة  وذلك من خلال ٢٩ مركزًا طبيًا موزعًا على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

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مديرية الصحه محافظة الشرقية تنفيذ 850 زيارة منزلية 13 زيارة لذوى الهمم الفئات الأولى بالرعاية الكفور والعزب اجراء الفحوصات اللازمة منازل المواطنين بالقرى والنجوع

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