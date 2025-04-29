نيكولا كوجلان تستمر في دعم فلسطين: قتل الأبرياء ليس صوابًا أبدًا

كشفت الممثلة نيكولا كوجلان، عن سبب دعمها المستمر لفلسطين، ضد ما يحدث من إبادة وقتل ودمار.

وقالت نيكولا، في حوار مع مجلة فاريتي الأمريكية:"هناك شعورٌ بأن الصمت أفضل، فوظيفتنا هي ترفيهكم.. كان والدي في الجيش الأيرلندي، وهو قوة حفظ سلام، عاشت عائلتي في القدس وسوريا في السبعينيات، لذا فهذا أمرٌ راسخٌ في أعماقي.. نحن نتحدث عن الصواب والخطأ، عن أطفال يُقصفون في أسرّتهم.. لن أقبل بهذا في أي مكان في العالم.. أي دولة في العالم تواجه هذا، سأتحدث عنه.. الأمر ليس صعبًا.. بالنسبة لي، قتل الأبرياء ليس صوابًا أبدًا"

الممثلة نيكولا كوجلان تهاجم صناع مسلسل هاري بوتر

في سياق متصل، هاجمت نجمة مسلسل "Bridgerton"، نيكولا كوجلان، صناع مسلسل هاري بوتر Harry Potter، والذي تعمل شبكة قنوات HBO، على إنتاجه في الوقت الحالي.

وعلقت نيكولا، على إنتاج مسلسل جديد يتناول شخصية "Harry Potter"، عبر تصريحات صحفية، قائلة:"احتفظوا بهاري بوتر الجديد لأنفسكم.. لن أقترب منه حتى بعصا طولها 10 أقدام".

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