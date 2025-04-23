مفاجأة في نهاية فيلم مارفل الجديد THUNDERBOLTS

كشفت ستديوهات مارفل، أن فيلمها المنتظر Thunderbolts، والمقرر طرحه للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٢ مايو المقبل، سيتضمن مشهدين بعد شارة النهاية، وليس مشهد واحد كما هو متعارف عليه في أفلام مارفل.

ديفيد هاربور عن فيلم THUNDERBOLTS: سينما نقية مطلقة ودفعة معنوية لمارفل

تحدث الممثل ديفيد هاربور، عن فيلم مارفل THUNDERBOLTS، الذي يشارك في بطولته.

وقال هاربور، في تصريحات صحفية: "THUNDERBOLTS هو سينما نقية مطلقة، إنه بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم لمارفل، وهو فيلم مليء بالمرشحين لجوائز الأوسكار مثل فلورنس بيو وسيباستيان ستان، أعني انظر إلى الأسماء في شارة النهاية إنها أسماء مذهلة".

وأعلنت ستديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلمها الجديد Thunderbolts، ستصل لساعتين، نظرا لتضمنه العديد من الأحداث.

وعنيت استديوهات مارفل، بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية The Sentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، TheSentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، إلا أنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونا حازما، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

مارفل تكشف عن موعد عرض فيلم Thunderbolts

وأعلنت الممثلة فلورنس بيو، أنها بدأت رسميا تصوير، فيلم مارفل المنتظر ThunderBolts.

فيما كشفت استديوهات مارڤل بشكل رسمي، عن موعد طرح فيلم Thunderbolts، في صالات السينما.

وحددت استديوهات مارفل، تاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥، موعدا لطرح فيلم Thunderbolts.

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