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ثقافة وفنون

الممثلة نيكولا كوجلان تهاجم صناع مسلسل هاري بوتر

نيكولا كوجلان، فيتو
نيكولا كوجلان، فيتو

 Harry Potter، في تصرف غريب، هاجمت نجمة مسلسل "Bridgerton"،  نيكولا كوجلان، صناع مسلسل هاري بوتر "Harry Potter"، والذي تعمل شبكة قنوات  HBO، على إنتاجه في الوقت الحالي.

وعلقت نيكولا، على إنتاج مسلسل جديد يتناول شخصية "Harry Potter"، عبر تصريحات صحفية، قائلة:"احتفظوا بهاري بوتر الجديد لأنفسكم.. لن أقترب منه حتى بعصا طولها 10 أقدام".

القائمة النهائية لممثلي الأساتذة في مسلسل هاري بوتر

 أعلنت شبكة HBO، القائمة النهائية، للممثلين الذين سيجسدون أدوار الأساتذة في مسلسل هاري بوتر الجديد، والتي جاءت كالتالي:ـ

جون ليثجو بدور دمبلدور
بابا إيسيدو بدور سيفيروس سناب
نيك فروست بدور هاجريد
بول وايتهاوس بدور أرجوس فيلتش
لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل
جانيت ماكتير بدور مينيرفا ماكجوناجال.

فيما كشفت  الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter.

وأن تم بالفعل اختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري بوتر، ررون ويزلي، وهيرميون غرينجر.

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 وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

HBO تفاوض بابا إيسيدو للانضمام لطاقم عمل مسلسل Harry Potter

وذكرت تقارير صحفية، أن شبكة HBO، دخلت في مفاوضات جادة، مع ممثل بابا إيسيدو، لضمه لطاقم عمل مسلسلها Harry Potter.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن بابا إيسيدو، سيجسد شخصية 'بروفيسور سنايب'، في حال تعاقد بشكل رسمي علي مسلسل Harry Potter.

فيما تعاقدت رسميا  شبكة HBO، مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس، لضمه لطاقم مسلسل Harry Potter، لتجسيد شخصية 'آلبس دامبلدور'.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام

وشبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.
وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER

وأعلنت شبكة HBO، في بداية عام ٢٠٢٤، عن  فتحها رسميا، باب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

وأشارت شبكة HBO، إلى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخطة التصوير.

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