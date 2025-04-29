بكين: قرار تجميد تسلم طائرات بوينج سببه رسوم ترامب

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد تسلمها طائرات بوينج.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: إن هذه الرسوم الإضافية "قوضت بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ما أدى إلى اضطراب سوق النقل الجوي الدولي ومنع العديد من الشركات من العمل بشكل طبيعي"، وفق فرانس برس.

يذكر أن السلطات الصينية قد طالبت شركات الطيران التابعة لها بوقف استيراد طائرات "بوينج" الأمريكية، وكذلك أي مشتريات للمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية فيما يتصل بالحرب التجارية.

تسلم المزيد من طائرات شركة بوينج



وقالت وسائل الإعلام: إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بالتوقف عن تسلم المزيد من طائرات شركة "بوينج" كجزء من الحرب التجارية التي شهدت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.



وأضافت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي نقلت الخبر، أن بكين تطالب أيضا شركات الطيران الصينية بوقف جميع مشتريات المعدات وأجزاء الطائرات من الشركات الأمريكية. وتدرس السلطات أيضًا تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينج" والتي قد تواجه تكاليف أعلى، حسبما ذكرت مصادر للوكالة.

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