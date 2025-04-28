الخطيب: كولر واحد من أفضل المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعقد رئيس الأهلي جلسة مع كولر وجهازه المعاون أكد خلالها أن الظروف التي مر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في ظل هذه الأوضاع كان أمرًا بالغ الصعوبة سواء للنادي أو للجهاز الفني.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب أن المدير الفني مارسيل كولر وجهازه المعاون يستحقون كل التقدير لما قدموه من إخلاص وتفانٍ خلال فترة عملهم مع الفريق، مشددًا على أن مصر ستظل بلدهم الثاني والنادي الأهلي بيتهم الذي يرحب بهم في أي وقت.

وأوضح أنه كان حريصًا على لقاء كولر وجهازه المعاون تقديرًا للعلاقة الإنسانية المميزة التي تجمعهم، مؤكدًا على أن إخلاصهم في العمل كان واضحًا للجميع وشاهده بنفسه، مما يزيد من تقدير إدارة النادي لما قدموه خلال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلي مع كولر ومعاونيه حققوا إنجازات مميزة تمثل مرحلة ناجحة في تاريخ النادي، معتبرًا كولر واحدًا من أفضل المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، وهو أمر واقع تدعمه النتائج والبطولات التي تحققت.

وأضاف الكابتن محمود الخطيب أن عظمة الأهلي كانت وستظل دائمًا في جماهيره التي تعد أحد أهم الثوابت داخل الكيان، مشددًا على أن الدعم الجماهيري عامل رئيسي في النجاحات التي تحققت مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، مشيرًا إلى أن العلاقة التي تربط النادي بجهازه الفني السابق تتجاوز حدود الرياضة لتصل إلى مستوى العلاقات الإنسانية العميقة.

وشدد على أن الأهلي سيظل يقدر كل من خدمه بإخلاص، مؤكدًا أن النادي لن يتردد في دعوة كولر وجهازه المعاون في أي مناسبة مقبلة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

واختتم الكابتن الخطيب تصريحاته مؤكدًا أن الجميع كعائلة واحدة داخل النادي يحملون مشاعر الود والاحترام لكولر وجهازه المعاون، وأن النادي سيظل بيتهم الدائم الذي يرحب بهم في كل وقت، معبرًا عن حزنه لهذه اللحظات التي فرضتها الظروف.

الأهلي يكرم مارسيل كولر وجهازه المعاون

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان نذوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسؤولية.

وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.

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