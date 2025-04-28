أول تعليق من مارسيل كولر على رحيله عن الأهلي

حرص مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي نشر بيان وداعي له عبر حسابه الشخصي بعد رحيله عن تدريب القلعة الحمراء في التعليق الأول له.

ونشر كولر عبر حسابه بيانه الوداعي بعد رحيله عن الأهلي والذي جاء كالتالي: الوداع والامتنان، كل شيء في الحياة له بداية - وفي مرحلة ما، نهاية، بعد سنوات رائعة في الأهلي، انتهت رحلتنا معًا الآن.

وواصل " أود أن أعرب عن جزيل الشكر: للألقاب الإحدى عشر التي تمكنا من الاحتفال بها معًا، للحظات المميزة، الثقة، الالتزام، والشغف الذي يرافقنا دائمًا، كان وقت مليء بالفخر والعواطف والنجاحات العظيمة التي لن أنساها أبدا.

وزاد" أتوجه بالشكر الخاص للفريق بأكمله - لكل لاعب - الذي جعل تفانيه وروحه القتالية وقوة إرادته كل هذه النجاحات ممكنة، كما أشكر جميع طاقم التدريب والدعم، وكذلك جميع موظفي الأهلي، على دعمهم اليومي، وإخلاصهم، وعملهم المتميز.

واكمل " شكرا جزيلا للرئيس محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، لقد جعلت ثقتهم وتقديرهم هذا التعاون الناجح ممكنًا في المقام الأول.

وواصل" كما أتوجه بالشكر للجهاز الإعلامي بالأهلي ورئيسه جمال جبر الذي رافقنا ودعمنا بالتزام كبير طوال رحلتنا معا، طبعا زي ما في الحياة الكورة مش بس لحظات إيجابية ما حدث مؤخرًا كان مؤلمًا وليس من السهل فهمه دائمًا. ولكن هذه كانت حوادث منعزلة، اعتذر عنها الكثيرون فورا وبصدق.

واسطرد" في الوقت نفسه، على مدار الأيام القليلة الماضية، واجهت موجة ساحقة من الدعم: رسائل لا حصر لها من المعجبين ـ مئات الآلاف حرفيًا ـ تعبر عن امتنانهم واحترامهم وحبهم.

وقال " هذه الإيجابية الساحقة تفوق كل شيء بالنسبة لي، دائمًا ما نقدم أنا وطاقمي التدريبي أفضل ما لدينا للأهلي - احترامًا عميقًا لهذا النادي العظيم وجماهيره الرائعين.

واختتم “ حتى في المستقبل، سأواصل متابعة الأهلي ومرافقة تطوره، وأتمنى دائمًا للنادي الأفضل - للنادي نفسه، واللاعبين، والجماهير، وكل من هو جزء من هذه العائلة الفريدة، شكرا لك على كل شيء، مارسيل كولر”.

الأهلي يكرم مارسيل كولر وجهازه المعاون

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان نذوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسؤولية.

وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة

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