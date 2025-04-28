الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد الحوثيين

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين عن عقوبات جديدة ضد الحوثيين في اليمن.

 

ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية

ذكرت قوات القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "ومنذ بدء عملية "الراكب الخشن"، ضربت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 هدف. 

وقالت: "دمرت الضربات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت تصنيع الأسلحة المتطورة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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