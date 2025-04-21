الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام حوثي: عدوان أمريكي على صنعاء

صنعاء، فيتو
صنعاء، فيتو

قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، إن هناك عدوانًا أمريكيًّا على منطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان بصنعاء.

 

6 غارات جوية على محافظة مأرب باليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن الطيران الأمريكي شن 4 غارات على مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

كذلك شنت القوات الأمريكية غارتان جويتان على مواقع للحوثيين بمديرية مجزر في مأرب بـ اليمن.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

من جهتها، أعلنت واشنطن الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

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