5 فوائد لعنصر الكروم للجسم، تعرف عليها

الكروم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونقصها بالجسم يؤثر على العديد من الوظائف لذا يجب الاهتمام بالحصول عليه من مصادره فى الطعام.

وينصح الخبراء دائما بتناول مصادر الكروم فى الطعام وعدم الحصول على مصادره من المكملات الغذائية حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور عبد العزيز حلمى أخصائي التغذية العلاجية، إن الكروم من العناصر المعدنية النادرة التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة جدًا، لكنه يلعب دور حيوي في العديد من العمليات الحيوية، خاصةً المتعلقة بعمليات التمثيل الغذائي، رغم أن الكروم لا يحظى بالشهرة نفسها التي تحظى بها معادن مثل الحديد أو الكالسيوم، إلا أن تأثيره العميق على الصحة العامة لا يمكن تجاهله.

أهمية عنصر الكروم في الجسم

وأضاف حلمى، أن من فوائد الكروم:

الكروم ضروري لتحسين كفاءة عمل الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، ويساعد الكروم الخلايا على امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل، مما يساهم في الوقاية من مرض السكري النوع الثاني والسيطرة عليه.

يساهم الكروم في استقلاب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، مما يحسن من إنتاج الطاقة ويزيد من كفاءة استخدام المغذيات داخل الجسم.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكروم يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين.

بعض الأبحاث ربطت بين تناول مكملات الكروم وتحسين التحكم بالشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكريات، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن بطريقة صحية.

هناك دراسات أولية تشير إلى أن الكروم قد يلعب دورًا في تحسين المزاج وتعزيز الوظائف المعرفية، عبر تحسين نشاط الإنسولين في الدماغ.

أهمية عنصر الكروم

مصادر الكروم من الطعام

وتابع، أن لحسن الحظ، يتوافر الكروم في مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية، مما يسهل الحصول عليه من النظام الغذائي اليومي، ومن أهم مصادره:

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، والقمح الكامل، والشعير.

اللحوم خاصةً الكبد والكلى ولحوم الأبقار والدواجن.

الأسماك مثل السلمون والتونة.

الخضروات مثل البروكلي، والفاصوليا الخضراء، والبطاطس.

الفواكه مثل التفاح والموز والعنب.

المكسرات والبذور مثل الجوز، واللوز، وبذور السمسم.

منتجات الألبان كالجبن والحليب.

الأطعمة البحرية مثل المحار.

مياه الشرب قد تحتوي على كميات صغيرة من الكروم حسب مصادر المياه.

وأوضح الدكتور عبد العزيز حلمى، أن طريقة الطهي تؤثر على محتوى الكروم في الطعام، فمثلًا الطهي لفترات طويلة أو استخدام معدات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ قد يزيد من محتوى الكروم في الطعام.

مخاطر نقص الكروم

واضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من أن نقص الكروم الحقيقي نادر نسبيًا، إلا أنه يمكن أن يحدث، خاصةً لدى الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية فقيرة بالمغذيات أو المصابين بأمراض مزمنة، ومن أبرز مخاطر نقص الكروم:

قد يؤدي نقص الكروم إلى ضعف استجابة الجسم للإنسولين، مما يرفع من مستويات السكر ويزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني.

نقص الكروم قد يساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول الجيد، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الكروم قد يواجهون صعوبة في التحكم بالشهية والوزن.

نقص الكروم قد يؤدي إلى اضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب أو القلق، وقد يؤثر أيضًا على الذاكرة والوظائف الإدراكية.

نتيجة ضعف استقلاب المغذيات، قد يشعر الشخص المصاب بنقص الكروم بالتعب العام وضعف الأداء البدني.

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