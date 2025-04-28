فوائد الزعتر، يعالج التهاب الشعب الهوائية والربو ومضاد قوى للبكتيريا

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر والعلم حيث يستخدم فى الطهى لمذاقه المميز، وله عشاق كثيرون.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزعتر، من الأعشاب العطرية المعروفة منذ العصور القديمة، حيث استخدمه المصريون القدماء في التحنيط، كما اعتمد عليه الإغريق والرومان في الطهو والعلاج، وينتمي الزعتر إلى عائلة النعناع، ويتميز برائحته القوية وطعمه المميز، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة.

القيمة الغذائية للزعتر

وأضافت منى، يحتوي الزعتر على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الهامة، منها:

الفيتامينات، مثل فيتامين A، C، وK.

المعادن، كالحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، والثيمول (Thymol).

الألياف الغذائية.

زيوت طيارة تحمل خصائص طبية قوية.

فوائد الزعتر للصحة

فوائد الزعتر للصحة

وتابعت، أن من فوائد الزعتر للصحة:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الزعتر على تعزيز جهاز المناعة، مما يساهم في مقاومة نزلات البرد والالتهابات المختلفة.

يُستخدم الزعتر منذ القدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال، التهاب الشعب الهوائية، والربو، حيث يعمل زيت الزعتر كمضاد للالتهابات وموسع للشعب الهوائية، مما يساعد على تسهيل التنفس.

يمتلك الزعتر خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، بفضل مركب الثيمول الذي يقتل الجراثيم ويحد من نموها، مما يجعله مكون شائع في معقمات الفم والمستحضرات الطبية.

يعمل الزعتر على خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يساعد تناول الزعتر على تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساهم في تسهيل عملية الهضم، والتخفيف من أعراض الانتفاخ والغازات والإمساك.

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة القوية في الزعتر قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، عن طريق محاربة الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا.

يُستخدم زيت الزعتر موضعيًا لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة.

للزعتر تأثير إيجابي على المزاج بفضل خصائصه المهدئة. حيث يحتوي على مادة الكارفاكرول التي تؤثر على النشاط العصبي وتساهم في تخفيف القلق والتوتر.

طرق استخدام الزعتر

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن الزعتر يتم تناوله بطرق مختلفة منها، الشاي حيث يُحضر شاي الزعتر عن طريق غلي أوراقه مع الماء، ويشرب لعلاج السعال وتحسين الهضم ويضاف الزعتر الطازج أو المجفف إلى العديد من الأطعمة مثل اللحوم، السلطات، والشوربات، ويستخلص زيت الزعتر لاستخدامه في العلاج العطري أو التدليك، ويتوفر الزعتر على شكل كبسولات أو مستخلصات تباع في الصيدليات.

محاذير تناول الزعتر

وأضافت، أنه على الرغم من الفوائد العديدة للزعتر، إلا أنه يجب تناوله باعتدال، حيث أن الجرعات العالية قد تسبب بعض الآثار الجانبية مثل:

الحساسية الجلدية عند البعض عند استخدام الزيت موضعيًا.

التهيج المعوي إذا استُهلك بكميات كبيرة.

يجب على الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الزعتر لتجنب أي مضاعفات.

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