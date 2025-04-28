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خارج الحدود

الرئيس التركي يكشف أعداد السوريين العائدين لبلدهم بعد سقوط نظام الأسد

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 قال  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم بلغ 200 ألف شخص منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

 

أردوغان: 200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ سقوط النظام

 وأضاف أردوغان  في كلمته خلال فعالية برنامج إدارة الهجرة في تركيا: سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب ويقيم في بلادنا 4 ملايين و34 ألف لاجئ من بينهم مليونان و768 ألفا من أشقائنا السوريين تحت بند “الحماية المؤقتة”.

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 وتابع: رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليتشدار أوغلو كان قد وعد حال وصوله للسلطة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، أما أنا فكنت قد أعلنت عكس ذلك، فنظرتنا كانت مختلفة إذ اعتبرنا الهجرة بمثابة الهجرة من مكة إلى المدينة وهنا يكمن الجمال الحقيقي.


واستطرد: هناك حاليا أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم منهم 165 مليونا عمال مهاجرون ووصل عدد اللاجئين حول العالم إلى 120 مليونا.

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أردوغان تركيا نظام الاسد سوريا

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