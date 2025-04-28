الرئيس التركي يكشف أعداد السوريين العائدين لبلدهم بعد سقوط نظام الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم بلغ 200 ألف شخص منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

أردوغان: 200 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ سقوط النظام

وأضاف أردوغان في كلمته خلال فعالية برنامج إدارة الهجرة في تركيا: سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب ويقيم في بلادنا 4 ملايين و34 ألف لاجئ من بينهم مليونان و768 ألفا من أشقائنا السوريين تحت بند “الحماية المؤقتة”.

وتابع: رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليتشدار أوغلو كان قد وعد حال وصوله للسلطة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، أما أنا فكنت قد أعلنت عكس ذلك، فنظرتنا كانت مختلفة إذ اعتبرنا الهجرة بمثابة الهجرة من مكة إلى المدينة وهنا يكمن الجمال الحقيقي.



واستطرد: هناك حاليا أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم منهم 165 مليونا عمال مهاجرون ووصل عدد اللاجئين حول العالم إلى 120 مليونا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.