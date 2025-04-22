الثلاثاء 22 أبريل 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لتوحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها

توحيد لون البشرة،
توحيد لون البشرة، فيتو

توحيد لون البشرة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للتخلص من البقع والتصبغات بالبشرة، وهى تؤثر بالسلب على مظهر البشرة وجمالهن.

وتوحيد لون البشرة يحتاج إلى الترطيب اليومي والتقشير الأسبوعى بجانب الكريمات التى تحمى من أشعة الشمس، بجانب الوصفات الطبيعية.

 

وصفة طبيعية لتوحيد لون البشرة 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتوحيد لون البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون والعسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي القناع على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بمنشفة ناعمة.
  • يُفضل استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.
  • يُنصح بإجراء اختبار على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام لتجنب أي تهيج.
  • يجب استخدام واقٍ من الشمس يوميًا للحفاظ على نتائج القناع.
توحيد لون البشرة 
توحيد لون البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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مشروبات تحسّن بشرتك من الداخل وتعزز الترطيب وصفاء البشرة

 

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