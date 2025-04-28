الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي بإيران إلى 46 شخصًا

ميناء رجائي،فيتو
ميناء رجائي،فيتو

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي الي 46 شخصًا وإصابة المئات بجروح حتى مساء أمس الأحد، فيما أعلنت الحكومة الحداد في البلاد لعدة أيام.

وكانت وكالة "ركنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، أعلنت باندلاع حريق واسع مقابل مصنع النسيج القطني، داخل محيط الجمارك القديم جنوب طهران، وهي منطقة تضم مستودعات ومنشآت لوجستية حساسة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الوكالة ألسنة النيران تتصاعد بكثافة قرب منطقة صناعية مجاورة، فيما لم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.

 

ويأتي هذا الحادث عقب حريق نشب يوم السبت الماضي في ميناء الشهيد رجائي في محافظة هرمزغان، والذي يعتبر أحد أكبر موانئ إيران التجارية.

وشهد الميناء حوادث حريق وانفجارات غامضة أثارت تساؤلات حول أسبابها، سواء بفعل الإهمال أو الاستهداف المتعمد. 

 

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، عن احتمال ارتفاع عدد ضحايا الحريق الكبير الذي اندلع في ميناء شهيد رجائي. 

وأكد مؤمني أن لجنة تحقيق خاصة قد باشرت أعمالها لدراسة أبعاد الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستشمل أيضًا "احتمالات الإهمال وعدم الإبلاغ عن وجود مواد قابلة للاشتعال".

وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي مقصرين محتملين "بغض النظر عن مناصبهم أو مستوياتهم الوظيفية"، مؤكدًا أن التعامل مع الحادث سيتم بشفافية وبما يضمن محاسبة المسؤولين.

ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها المنشآت الحيوية الإيرانية خلال الأعوام الماضية، والتي أثارت تساؤلات واسعة حول معايير السلامة والإجراءات الوقائية المتبعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الايرانية انفجار ميناء رجائي إيران جنوب طهران ميناء الشهيد رجائي

مواد متعلقة

عراقجي: أي هجوم على إيران سيقابل برد مماثل

إيران تعلن إحباط هجوم إلكتروني كبير

نتنياهو يدعو لتفكيك مفاعلات إيران ومنعها من تطوير "الباليستي"
ads

الأكثر قراءة

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

شركة طيران بريطانية توجه ضربة لإسرائيل

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

يوسف والنحاس يرافقان بعثة الأهلي إلى أمريكا

ترحيب برلماني بتحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية: استغلال أمثل للموارد

وفاة أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

مفتي الجمهورية: الدين هو العامل الأول في بناء شخصية الإنسان السوي

المزيد
الجريدة الرسمية