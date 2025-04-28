بينهم أطفال، مقتل 8 أشخاص في غارات أمريكية على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مقتل 8 أشخاص في غارات جوية للولايات المتحدة على صنعاء، في حين تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف الجماعة.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على منصة إكس أن بين القتلى أطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى كحصيلة أولية للقصف الأمريكي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ 2014.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قد أفادت بشن الولايات المتحدة 6 غارات جوية على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي ‎صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن الولايات المتحدة شنت غارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران في اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن



ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي



وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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